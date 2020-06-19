Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan bisikletli paylaşım
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan bisikletli paylaşım

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıcına ve şehir içi çoklu ulaşım biçimlerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet kullanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan bisikletli paylaşım
19.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:16

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıcına ve şehir içi çoklu ulaşım biçimlerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet kullanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaymakcı, Twitter hesabından, AB Başkanlığına giderken bisiklet kullandığı görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, paylaşımında, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik.' Desteklemek için bu sabah işe bisikletle geldim. Şehirlerimizde çoklu ulaşım için bisiklet yollarına öncelik verilmesi gereğini bizzat deneyimledim." ifadesini kullandı.

Videoda, evinden bisikletiyle yola çıkan Kaymakcı'nın, Eskişehir yolunu kullanarak AB Başkanlığındaki ofisine gitmek için 6 kilometrelik yolda bisiklet kullandığı görüntüsü yer aldı.

Yoğun bir trafikte bisiklet kullanan Kaymakcı'nın dönüşlerde el işaretiyle yol önceliği istediği dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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