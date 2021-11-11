Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Çankırı'da öğrencilerle buluştu Açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, " Türkiye'nin AB üyeliği neredeyse Avrupa Birliği'nin kuruluşu kadar önemli. Çünkü Avrupa'ya yeni bir düzen getirecek." dedi.

Kaymakcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar" konulu konferansta konuştu.

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almalarını sağlayan programlar hakkında bilgi veren Kaymakcı, "Erasmus programı gençlere başka Avrupa ülkelerinde eğitim, değişim, gönüllülük, spor, mesleki eğitim, yüksek öğretim alanında değişim imkanı sağlıyor. Erasmus 2021-2027 dönemi bizim için yeni başladı. 27 Ekim tarihinde Erasmus anlaşmasına Türkiye'nin katılımını imzaladık. Sizlere şiddetle öneririm, mutlaka Erasmus programına katılın. Erasmus programı sayesinde belki yabancı dilinizi ilerletme fırsatı da bulursunuz." dedi.

Öğrencilerin bir çoğunun derdinin vize alabilmek olduğunu belirten Kaymakcı, "Vize serbestisi konusunda biz çalışıyoruz. Yerine getirmemiz gereken son 6 kriter var. Umarız bir an önce İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızın da katkılarıyla son 6 kriteri yerine getiririz ve ondan sonra Türk vatandaşları diğer Avrupa ülkelerine özgürce seyahat edebilir. Bu önemli bir şey." diye konuştu.

Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye'nin dış politikada daha etkili olabileceğine ve AB'nin üye ülkelere desteğine işaret eden Kaymakcı, "Ege Denizi'ndeki geri itmelere rağmen Avrupa Birliği yine üyesi Yunanistan'ı koruyor. Bugün bakın Litvanya, Letonya, Polonya bir göç akınına uğruyor Belarus tarafından, Avrupa Birliği üyelerini koruyor. Dolayısıyla AB üyesi bir Türkiye çok daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye AB ilişkilerine de değinen Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Katılım müzakerelerinde 16 fasılı aştık bir tanesini kapattık ama 35 fasılla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1996'dan beri gümrük birliğimiz var. O gümrük birliğini genişletmeye çalışıyoruz. Maalesef bu da siyasi engellere takılıyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi engellemesi. Vize serbestisi konusunda top bizde, son 6 kriteri bir an önce yerine getirmemiz lazım ve bu kriterleri yerine getirdikten sonra hemen vizeyi elde etmek kolay değil ama bizim en azından bu kriterleri yerine getirmemiz lazım. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği bütün üyeliklerle karşılaştırıldığı zaman en zoru, en karmaşığı, en fazla sorgulananı doğru ama Türkiye'nin üyeliği gerçekleştiği zaman en yararlı, en anlamlı üye olacak. Çünkü böyle bir üyelik yok. Çünkü hiçbir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'ninki kadar katkılı, değerli, anlamlı olamaz. Türkiye'nin AB üyeliği neredeyse Avrupa Birliği'nin kuruluşu kadar önemli. Çünkü Avrupa'ya yeni bir düzen getirecek."

Programa Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftci ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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