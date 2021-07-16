Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun önemini vurguladı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun önemini vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun önemini vurguladı
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun AB adayı Türkiye için önemine dikkati çekerek, Türkiye ve AB arasında kurulacak yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının yeşil bir Avrupa kıtası oluşturulmasına katkı sunacağını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun AB adayı Türkiye için önemine dikkati çekerek, Türkiye ve AB arasında kurulacak yüksek düzeyli diyalog mekanizmasının yeşil bir Avrupa kıtası oluşturulmasına katkı sunacağını belirtti.

Kaymakcı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yayımlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı Twitter'dan değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, mesajında şunları kaydetti:

"AB adayı bir ülke olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum her anlamda önemli. İklim değişikliği konusunda Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması kurulması, bu alanda iş birliğini ilerleterek ülkemizin de içinde olduğu yeşil bir Avrupa kıtası oluşturulmasına katkıda bulunacak."

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı", uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağladığı bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınabilecek risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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