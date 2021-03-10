Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve diğer Avrupa ekonomilerinin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Mümkün olduğunca ortak politikaları takip etmeye çalışmalıyız." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve diğer Avrupa ekonomilerinin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Mümkün olduğunca ortak politikaları takip etmeye çalışmalıyız." dedi.

Kaymakcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) koordinasyonunda "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu (TEBD)" başlığıyla düzenlenen çevrim içi etkinlikte, yüksek düzeyli ekonomi, ulaşım, enerji konusunda iç diyalog toplantılarının yapılması gerektiğini belirterek, bazı AB üyesi devletlerin veto haklarını istismar ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bir üyesi olduğunu dile getiren Kaymakcı, sürdürülebilir finansman konusunda Türkiye'nin haksız bir konumda tutulduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçevesine de bakıldığında adil olmayan bir şekilde ek-1 listesinde yer aldığını ifade etti.

Bu durumda Türkiye'nin Yeşil İklim finansmanına erişimi olmayacağını belirten Kaymakcı, buna rağmen Türkiye'nin gaz emisyonları konusunda üst düzey taahhütlere tabi olduğunu hatırlattı.

Kaymakcı, Türkiye'nin bu finansmana erişimi olan ülkelerle benzer duruma sahip olduğunu vurgulayarak, bu meseleye adil bir çözüm üretilmesini beklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin, tedarik zinciri bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunun farkında olduklarını dile getiren Kaymakcı, Türkiye'nin, AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin çok iyi bir çare olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kaymakcı, "Türkiye ve diğer Avrupa ekonomileri birbiriyle bağlantılı. Mümkün olduğunca ortak politikaları takip etmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

Gümrük Birliği'nden bahsediyorken vize konusunun da hala gündemde olduğunu belirten Kaymakcı, tamamlanması gereken 6 madde kalmasına rağmen Türk iş dünyasının serbest dolaşımı hak ettiğini vurguladı.

Kaymakcı, "İş dünyası için kolaylaştırmaya ihtiyacımız var. Bu olsun ki serbest şekilde ticaretlerini yapabilsinler." ifadesini kullandı.

"18 Mart Mutabakatı doğrultusunda her iki taraf da yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Mart ayından itibaren Türkiye ile AB ilişkilerinde pozitif bir gündem görmeyi ümit ettiklerini söyleyen Kaymakcı, bu pozitifliğin Türkiye'nin AB üyeliği perspektifinin güncellenmesi, zirveler yoluyla iş birliğinin artırılması ve göç sorununa bir çözüm üretilmesiyle sağlanabileceğini bildirdi.

Kaymakcı, "18 Mart Mutabakatı doğrultusunda her iki taraf da yükümlülüklerini yerine getirmeli." dedi. Buna ek olarak, bölgesel konularda da iş birliği yapılması gerektiğini belirten Kaymakcı, "Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Güney Kafkasya konularında güçlü bir Türkiye ve AB iş birliğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan