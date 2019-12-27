27.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:56

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Haber" kategorisinde, Peter Andones'in "Teröre karşı başörtülü yanıt" başlıklı fotoğrafını seçen Kaymakcı, dünyada Müslümanlar ve Museviler başta olmak üzere farklı inançlara mensup kişilere karşı tehlikeli bir hoşgörüsüzlük eğiliminin başladığını dile getirdi.

Kaymakcı, "Bu fotoğraf, Yeni Zelanda'da muhtemelen Müslüman olmayan kadın bir polisin, bir Müslümanı anlaması ve ona hoşgörü göstermesi ve aynı zamanda ikisinin de insan olduğunu vurguluyor. Hepimizin ihtiyaç duyduğu şey karşılıklı tüm inançlara saygı." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" başlıklı fotoğrafını seçen Kaymakcı, "Bu fotoğrafta, tankın sadece ziyaret edilecek bir varlık olarak görülmesi çok hoşuma gitti. Umarım dünyada bütün tanklar hiç kullanılmaz ve sadece insanların ziyaret ettiği şeyler olur." diye konuştu.

Kaymakcı, fotoğrafın dalgıçlık sporuna da vurgu yaptığını anlatarak, "Kendim de tüplü dalışı çok sevdiğim için 'dalış ve barış'ın bir arada olduğu bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafı seçen Kaymakcı, "Bu fotoğraf bence ilginç bir derinlik içeriyor. Fotoğrafı çeken foto muhabirinin, derinlik kavramına odaklandığını düşünüyorum. Atlar, doğa ve spor var. Birçok şeyi içerisinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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