Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:
24.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:38

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı. Sergi açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık ve bu kaynaklar sivil toplumun her alanında kullanıldı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) hibe programları altında desteklenen projelerin fotoğraflarından oluşan "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" düzenlendi. Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar terminalinde yer alan serginin açılışını; Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger yaptı.

"2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, havalimanında gördüğü manzaradan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi ile mücadele gerekli hassasiyeti gösterirsek bu süreci de bir an önce geride bırakacağız. Biz Avrupa Birliği Başkanlığı olarak sivil toplum ile iç içe çalışmaya özen gösteriyoruz. Christian, AB'nin sivil topluma önem verdiğini söyledi. Sadece AB değil aynı zamanda Türkiye de sivil topluma değer veriyor önem veriyor. Avrupa Birliği Başkanlığı 20. yılında ve bugün 20'nci yaşımızı kutluyoruz. Ama bu 20 yıllık AB Başkanlığı geçmişinde de sivil toplum kuruluşları ile en fazla çalışan, en fazla proje üreten, sivil toplum kuruluşlarımızın karar alma mekanizmalarını daha fazla faaliyete sokma anlayışı ile daha fazla çalıştık. AB üyelik sürecinde bildiğiniz gibi katılım öncesi mali yardım fonları var. Bu çerçevede 'Sivil Toplum Diyaloğu' ve 'Sivil Toplum Desteği' projelerini Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla sizler burada, son 5 yılda gerçekleştirilen projelerin bazı yansımalarını göreceksiniz. Biz sivil toplumun böyle etkinliklerini özellikle havalimanlarında sergilemek istedik. Çünkü biz görüyoruz ki yine her şeye rağmen en fazla insanın olduğu yerlerden bir tanesi havalimanları. Dolayısıyla bu serginin buradan seyahat eden insanlara sivil toplumun değerini ve önemini anlatmak anlamında ilham kaynağı olmasını arz ediyoruz. 2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık ve bu kaynaklar sivil toplumun her alanında kullanıldı" diye konuştu.

"Türkiye'de sivil toplum oldukça canlı"

Önümüzdeki hafta Türkiye'den ayrılmadan önce katıldığı halka açık son etkinlik olduğunu belirten Berger ise, "Sivil toplum örgütleri Avrupa Birliği'ne en yakın örgütler, bizim çok önem verdiğimiz örgütler. Biz özellikle sivil toplum örgütlerini desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'de sivil toplum oldukça canlı, milyonu aşkın üyeleri bulunuyor ve 100 binden fazla sivil toplum örgütü var, bu çerçeve içerisinde de biz farklı projeler yolu ile onları desteklemekten memnuniyet duyduk. Avrupa'da biz sivil toplum örgütlerinin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara çözüm bulabileceklerine inanıyoruz. Aslında sorunu yaşayan kişilerin kendisi çözümü de en iyi bulabilecek kişilerdir. O sebeple sivil toplumun özellikle karar mekanizmasına katılımını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergi açılışı kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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