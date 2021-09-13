Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Kaymakcı, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Bayramov tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut ve dinamik olarak gelişen ikili iş birliğinin geniş kapsamlı gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı. Bayramov, iki ülkenin çok taraflı platformlardaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Kaymakcı, Bayramov'a Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gelişiminden duyulan memnuniyeti dile getiren Kaymakcı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlardan övgüyle bahsetti ve teşekkür etti.

Görüşmede, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamındaki iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
Bakan Gül'den 'sosyal medya' açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız

Bakan Gül'den "sosyal medya" açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız

 Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

 ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fuat Oktay
Magazin Ferhan Şensoy Beren Saat Vildan Atasever
Spor Rıza Çalımbay Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Hava Durumu Sergen Yalçın Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:19:25. #1.11#