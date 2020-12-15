Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar"
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar"

15.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:20
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik. Biz zaten formalite olarak soruyoruz diyerek çıktılar. Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar" dedi.

Çavuşoğlu, Libya'ya giderken alıkonulan Türk gemisiyle soruyu cevapladı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak, "Türk gemisine çıkmayın dedik. Bayrak sahibi ülkenin izni olmadan çıkamayacaklarını söyledik. Biz zaten formalite olarak soruyoruz diyerek çıktılar. Biz nota verdikten sonra panikleyerek gemiyi boşalttılar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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