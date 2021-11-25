Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İlk ziyaretini ülkemize yapan İslam İşbirliği Teşkilatı yeni Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yla İslam dünyasını ilgilendiren konuları ele aldık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Türkiye'yi sarsan görüntü sonrası akıllarda tek bir soru: Metroya bıçakla nasıl girebildi, X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?

Türkiye'yi sarsan görüntü sonrası akıllarda tek bir soru: Metroya bıçakla nasıl girebildi, X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title