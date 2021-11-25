Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İlk ziyaretini ülkemize yapan İslam İşbirliği Teşkilatı yeni Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'yla İslam dünyasını ilgilendiren konuları ele aldık" dedi.