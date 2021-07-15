Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu konferansa katılım için gittiği Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu konferansa katılım için gittiği Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Çavuşoğlu "Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.  

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında "Milletimizin basiret ve feraseti hamdolsun, hainlerin oyununu bozdu. Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik. Bugün Türkiye daha güçlü ve daha bağımsızdır. Bakın, hain darbe girişiminden sadece 1,5 ay sonra silahlı kuvvetlerimiz Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdi. Bakanlığımızda da aynısı yaşandı. Hainler gitti daha da güçlendik. FETÖ'yle dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. 42 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetini sonlandırdık. Birçok ülkeden FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesini sağladık. Bu mücadeleyi hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.


Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik - Haberler
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