Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Lideri Mustafa Karadayı'yı Bakanlıkta kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Lideri Mustafa Karadayı'yı Bakanlıkta kabul etti.

Çavuşoğlu, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüşmesini Twitter'da değerlendirdi.

Paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Dost ve komşu Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle görüştük. Türkiye ve Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü - Haberler
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