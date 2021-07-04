Dışişleri: Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır
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Dışişleri: Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır

Dışişleri: Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 127 göçmeni taşıyan bir göçmen botunun Orta Akdeniz'de batması ve 43 göçmenin kaybolmasıyla ilgili, "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 127 göçmeni taşıyan bir göçmen botunun Orta Akdeniz'de batması ve 43 göçmenin kaybolmasıyla ilgili, "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'dan çıkan ve çoğunluğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden 127 göçmeni taşıyan bir göçmen botunun Orta Akdeniz'de battığı, 84 göçmenin kurtarılmasına karşılık 43 göçmenin kaybolmuş olmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Akdeniz'de yaşanan bu trajedi ne ilktir ne de son olacaktır. Türkiye, göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duymaktadır. 2021 yılında Akdeniz'de 866 göçmen hayatını kaybetmiştir. Denizde hayat kurtarmak devletler için hem vicdani, hem de hukuki bir zorunluluktur. Ancak halen AB içerisinde denizde arama kurtarma sorumluluğunun koordinasyonunun sağlanamamış olması, uluslararası sorumluluğun transit ülkelere devredilmeye çalışılması, göçmenlerin yaşam hakkı için bir tehdittir. Ne Libya ne Türkiye düzensiz göçün kaynağıdır. Karma göç hareketlerinin nedeni Sahraaltı Afrika'da, Afganistan'da ve Suriye'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluktur. Göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan soruna çözüm bulunması, göçün önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin, sığınmacıların acılarını ve denizde ölümleri artıracaktır. Bu vesileyle uluslararası toplumu bir kez daha bölgemizdeki karma göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunlara çözüm bulmaya ve adil sorumluluk ve yük paylaşmaya davet ediyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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