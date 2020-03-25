Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Haber
Afganistan, Sabah, Kabil, Politika

Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

25.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:55
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah bir Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haber
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Haber
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Idris Elba Demet Şener Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:32:08. #1.14#
title