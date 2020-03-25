Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah bir Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHA