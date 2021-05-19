Dışişleri: "ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için...
Dışişleri: "ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz"
Dışişleri: "ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz