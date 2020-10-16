Dışişleri: "AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz"
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Dışişleri: "AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz"

16.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:38
Dışişleri:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un AB Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümleri hakkındaki soruya, "Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek iyi niyetini gösterdiğini 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık.

Türkiye'nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden gelen AB'nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda "kışkırtma" olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB'nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir.

AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir. Bunun için Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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