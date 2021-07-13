Disiplinlerarası Çalışmaların Önemine Dikkat Çekildi
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Disiplinlerarası Çalışmaların Önemine Dikkat Çekildi

Disiplinlerarası Çalışmaların Önemine Dikkat Çekildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Proje Destekleme Birimi tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek başkanlığında, "Disiplinlerarası Ar-Ge Farkındalık Toplantısı-I" düzenlendi.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Proje Destekleme Birimi tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek başkanlığında, "Disiplinlerarası Ar-Ge Farkındalık Toplantısı-I" düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yürütülen araştırma geliştirme faaliyetleri ile 4-5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde AR-GE Üniversitesi olma hedefine ulaşılacağını söyledi. Ancak çağın gereklilikleri ile paralel olarak disiplinlerarası çalışmaların öneminin giderek arttığının da altını çizen Rektör Çiçek, yeni ürünlerin ve bakış açılarının farklı alanların birbiriyle ortak çalışmasıyla ortaya konulabileceğini belirtti.

Muğla Teknopark, Inova Muğla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Tematik Alanlar Laboratuvarları ile disiplinlerarası çalışmak isteyen araştırmacılara geniş olanaklar sunulduğunu; aynı zamanda "Envanter Sistemi" ile araştırmacılara her türlü malzemenin sağlandığını da vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, araştırmacılara bu imkanların disiplinlererası iş birlikleri ile taçlandırılması talebini de iletti.

Ardından Inova Muğla TTO Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Fen, Sağlık ve Mühendislik Alanları Koordinatörü Doç. Dr. Bekir Çöl ve TTO Proje Destekleme Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal üniversite-sanayi iş birliği, Muğla inovasyon ekosistemi, Muğla'da iş ve yatırım ortamları, Envanter Sistemi, bilimsel araştırma projeleri için sağlanan destekler ve disiplinlararası projelerde elde edilen başarılar başlıklarını içeren birer sunum yaptı.

Toplantıda, diğer alanlarda yürütülen disiplinlerarası çalışmalara ilişkin yeni bir etkinliğin Kurban Bayramının ardından gerçekleştirileceği de bildirildi.

Disiplinlerarası Ar-Ge Farkındalık Toplantısı-I'i izlemek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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