Disiplin Sevkleri açıklandı

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor kulüpleri ile Altınordu'nun futbolcuları Enis Destan ve Ahmet İlhan Özek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

4- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 01.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet