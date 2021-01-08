Disiplin Sevkleri açıklandı
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Disiplin Sevkleri açıklandı

08.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:29
Disiplin Sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıkladı.

Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler açıkladı. Hes Kablo Kayserispor, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Atakaş Hataysporlu futbolcu Munir Mohand Mohamedi "kural dışı hareketi" nedeniyle, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Pablo Roco Roco kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.01.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu MUNIR MOHAND MOHAMEDI'nın 06.01.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun 06.01.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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