Disiplin sevkleri
28.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:07
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük