Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Esat Öcek, uzaklaştırma kararı verilen öğrencinin velisi A.Ş.'ye kararı duyururken, velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Eğitim-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, şiddet olaylarıyla ilgili bir an önce kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Olay, 28 Ekim günü Kepez ilçesindeki Çağlayan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda kurul tarafından uzaklaştırma cezası verilen öğrencinin velisi A.Ş., kararın bildirilmesi için okula çağrıldı. Veli, müdür yardımcısı Esat Öcek'in odasına girdi. Burada veli, Esat Öcek'e hakaret edip, küfretti, ardından saldırmaya çalıştı. Veliyi, araya giren öğretmenler engelledi. Öcek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Öcek'in şikayetçi olduğu A.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Disiplin cezasını bildirmek için veliyi okula çağırdıklarını söyleyen Esat Öcek ise, "Veli okula geldiğinde bana hakaret ve tehditler etmeye başladı. Yetmedi, küfredip bana saldırmaya kalktı. Diğer öğretmen arkadaşlarımın araya girmesiyle saldırıyı önlediler. Bizler kendisi hakkında şikayetçi olduk. Bu konunun sonuna kadar arkasındayız. Biz çocuklar için, öğrencilerin geleceği için buradayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. En kısa zamanda bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.