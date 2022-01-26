Kayseri'de hayvansever kadın 20 sokak kedisini besliyor

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan elma işinde gündelikçi olarak çalışan Fatma Güldoğan, kısıtlı imkanlarına rağmen yaklaşık 20 sokak kedisini besliyor.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seydili Mahallesi'nde yaşayan ve asgari ücretin yarısı ile geçimini sağlayan Güldoğan, iş dönüşü kendisini bekleyen sokak kedilerini aç bırakmıyor.

Kedileri çok sevdiğini ve onları aç bırakmamak için imkanlarını zorladığını belirten Güldoğan'a Yahyalı Belediyesi destek oldu.

Güldoğan'ı evinde ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bundan sonra belediye olarak kediler için Güldoğan'a düzenli mama desteği vereceklerini ifade etti.

Kedileri bu soğuk günlerde aç bırakmayan Güldoğan'a teşekkür eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz, 'Merhamet etmeyene, merhamet edilmez' diyor. Biz yaban hayvanlarına, sokak hayvanlarına merhamet etmek zorundayız. Belediye olarak her zaman hayvanlar ile yakından ilgileniyoruz. Onları aç bırakmamak için doğaya yem bırakıyoruz. Kendi çabasıyla sokak kedilerine bakan Fatma Hanım bizleri gerçekten mutlu etti. Biz bugün onu ödüllendirmek istedik. Bu merhameti hiçbir zaman eksilmesin. İnşallah kendisine her zaman destek olacağız."