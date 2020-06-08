Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi...Şanlıurfa'da şelengo hasadı erken başladı
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Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi...Şanlıurfa'da şelengo hasadı erken başladı

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi...Şanlıurfa'da şelengo hasadı erken başladı Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Anıt kırsal Mahallesi'nde yetiştirilen dışı karpuz, içi kavun ve tadı salataya benzeyen şelengonun hasıdına bu yıl erken başlandı.

08.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:49

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi...Şanlıurfa'da şelengo hasadı erken başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Anıt kırsal Mahallesi'nde yetiştirilen dışı karpuz, içi kavun ve tadı salataya benzeyen şelengonun hasıdına bu yıl erken başlandı.

Anıt Kırsal mahallesinde yetişen ve dış görünüşü karpuza benzeyen kesilince ortaya çıkan iç görüntüsü ile kavunu tadıyla salatayı andıran şelengonun hasadı, bu yıl önceki yıllara göre yaklaşık bir hafta erken başladı. İlçede tuzlanarak tüketildiği gibi sala gibi turşusu da kurulan şelengonun hasadı yaklaşık 45 dereceyi aşan sıcağın altında hasadı yapılıyor. Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da yaygın olarak tüketilmeye başlayan şelengonun olgunlaşmamış, acı olanları ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Çok narin bir sebze olan şelengo dalından koparıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmediği takdirde tadını kaybederek bozuluyor. Şifalı olduğuna inanılan şelengonun ekimi nisan ayında yapılırken hasadı ise mevsimsel şartlara göre yaz mevsiminde gerçekleştiriliyor.

Sıcak hava nedeniyle sabah erken tarlaya giden işçiler, zorlu ve saatler süren çalışxmaların ardından tarladaki şelengoları topluyor. Ailesiyle birlikte şelengo toplayan Aziz Kurek, "Nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bir hafta, on gün sonra çapasını yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz. Yaklaşık 45-50 günden sonra artık ürünler çıkmaya başlıyor. Bizim bu köy bölgesi çok eken bölgeler. Toprağından dolayı, kara kırmızı toprak rutubeti bırakmıyor. Biraz daha nemli. Susuz, organik, ilaç, katkı falan yok. Topladıktan sonra Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe'den gelenler var. Onlara veriyoruz. Kalanları da şehre gönderiyoruz. Günde 5 ton ürün çıkabiliyor. Zahmeti çok, kazancı az" dedi.

Ürünün tanıtımını istiyorlar

Ürünün günlük olarak nasıl büyüdüğünü de anlatan Kürek," Biz bunları topladıktan sonra kısım kısım ayırıyoruz. En çok ilgi görenin fiyatı 3 lira, 4 buçuk lira arasında fiyatla satıyoruz. Sabah 4'ünde iş başı yapıyoruz. Traktörü, gübresi de çabasıdır. Elde avuçta kalan bir şey kalmıyor. Bir çok ailenin geçim kaynağı, desteklenmesinin olmasını istiyoruz. Bir de bu bölgenin olduğu için bir festivalle, devlet kanalıyla tanıtılmasını istiyoruz. Yurt genelinde bunun bir pazar payının ouşması gerekiyor. Tanıtımı olsun ki Türkiye'nin her yerine dağılsın. Pazar payı büyüdükçe üretim de çoğalır" diye konuştu.

Hem yeniliyor hem tedavide kullanılıyor

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen şelengonun tarladan toplandıktan sonra 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Salatası, turşusu, dolması ve cacığı yapılabilen şelengo, kabuğu ile birlikte tüketilebiliyor. Ayrıca şelengonun kan şekerini düşürdüğüne ve kandaki toksinleri temizlediğine inanılıyor. Acı olanları ise yörede isilik tedavisinde kullanılıyor.

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık gibi...Şanlıurfa'da şelengo hasadı erken başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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