Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, "Ana olmadan dana olmaz. O nedenle kesinlikle dişi hayvanları kurbanlık olarak almayın. Kurbanlıkları erkek dana ağırlıklı seçin. İlla dişi hayvan almanız gerekiyorsa kısır olduğundan emin olun. Çünkü her gebe kurban milli servet kaybıdır." dedi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da bu Kurban Bayramı'nda yaklaşık 12 bin büyükbaş, 185 bin de küçükbaş hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle geçen yıla göre büyükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 10-15 arasında artış meydana geldiğini ifade eden Aylan, büyükbaş kurbanlıkların 8 bin liradan başlayıp 16 bin liraya kadar çıktığını, küçükbaş kurbanlıkların fiyatının ise bin lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kurbanlık alacakların son günü beklememesini tavsiye eden ve Antalya'da üreticilerin kurbanlıklarının şu anda yarısını sattığını belirten Ayhan, "Son gün fiyatlar biraz daha uygun olur düşüncesine girmesinler. Sağlıklı hayvan seçebilmeleri için kurbanlık alacakların şimdiden almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Dişi hayvan uyarısı

Ayhan, kurban olarak alınacak hayvanların sağlıklı, besili, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş koruyucu aşıları yapıp, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmiş gerektiğini kaydetti.

Hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr" sayfasından sorgulanabileceğini bildiren Ayhan, kurbanlık alacaklara tavsiyelerde bulundu. Hayvanların sağlıklı olup olmadığına dikkat edilmesi, kulak küpe numarasına bakılması gerektiğini vurgulayan Ayhan şu bilgileri verdi:

"Büyükbaşta kurban olacak hayvanın 2 yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Manda ve sığırların iki yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Ayrıca burundan akıntı gelip gelmediğine dikkat edilmeli. Kurbanlık hayvanın tam ve besili olması, gözlerinin kör, boynuzlarının kökünden kırık, kulaklarının kesik olup olmadığına da bakmak gerekiyor."

Bu yıl dişi hayvanların kurbanlık olarak alınmaması tavsiyesinde de bulunan Ayhan, "Ana olmadan dana olmaz. O nedenle kesinlikle dişi hayvanları kurbanlık olarak almayın. Kurbanlıkları erkek dana ağırlıklı seçin. İlla dişi hayvan almanız gerekiyorsa kısır olduğundan emin olun. Çünkü her gebe kurban milli servet kaybıdır. Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin kesinlikle önlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.