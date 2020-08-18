Dışı Hadise, sesi Dilberay yorumlarına cevap verdi Türkücü Maral, "Dışı Hadise Dilberay" yorumlarına cevap verdi: "Benzettiğiniz ses benim idolüm. Görüntüyü zaten görüyorsunuz"

Yaptığı halay şarkıları sosyal medyada Nusret ve Reynmen tarafından kullanılan Halayların Kraliçesi lakaplı Maral'ın Reşe isimli yeni albümü Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Maral'ın klibinin altına çok sayıda "Dışı Hadise sesi Dilberay" yorumları yapıldı. Bu benzetmeye Maral "Özümüz sözümüz bir bizim. Benzettiğiniz ses benim idolüm. Görüntüyü zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok" cevabını verdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin