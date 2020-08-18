Dışı Hadise, sesi Dilberay yorumlarına cevap verdi
Türkücü Maral, "Dışı Hadise Dilberay" yorumlarına cevap verdi: "Benzettiğiniz ses benim idolüm. Görüntüyü zaten görüyorsunuz"
18.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:00
Yaptığı halay şarkıları sosyal medyada Nusret ve Reynmen tarafından kullanılan Halayların Kraliçesi lakaplı Maral'ın Reşe isimli yeni albümü Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Maral'ın klibinin altına çok sayıda "Dışı Hadise sesi Dilberay" yorumları yapıldı. Bu benzetmeye Maral "Özümüz sözümüz bir bizim. Benzettiğiniz ses benim idolüm. Görüntüyü zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok" cevabını verdi.& ;
Kaynak: Snob Magazin