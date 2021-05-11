Dişeti hastalıklarında temel faktör mikrobiyal plak tabakası
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Dişeti hastalıklarında temel faktör mikrobiyal plak tabakası

Dişeti hastalıklarında temel faktör mikrobiyal plak tabakası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Dişeti hastalıklarındaki temel faktörün, mikrobiyal plak tabakası olduğunu belirten Dr. Dilek Mamaklıoğlu, dişeti hastalıklarının belirtileri arasında kanama, şişlik ve renk değişikliği gibi semptomların görüldüğünü söyledi.

Dişeti hastalıklarındaki temel faktörün, mikrobiyal plak tabakası olduğunu belirten Dr. Dilek Mamaklıoğlu, dişeti hastalıklarının belirtileri arasında kanama, şişlik ve renk değişikliği gibi semptomların görüldüğünü söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Mamaklıoğlu, dişeti hastalıklarına karşı korunma yöntemlerini anlattı. Mamakoğlu, diş ve kök yüzeylerinden uzaklaştırılmayan diş taşı ve plak tabakasının zamanla dişeti iltihabına ve ardından da kemik kaybına neden olduğunu ifade etti. Dişeti hastalığının belirtileri arasında dişetlerinde kanama, şişlik ve renk değişikliği bulunduğunun altını çizen Mamaklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dişi çevreleyen dokularda aynı değişikliklere neden olan başka durumlar da mevcuttur. Bazı sistemik durumların veya hastalıkların belirtileri ilk olarak dişetinde görülebilir. Mikrobiyal plağa bağlı olmayan dişeti hastalıkları sistemik hastalıkların belirtileri olabilir, aynı zamanda dişeti dokularıyla sınırlı patolojik değişiklikleri de içerebilir."

HASTALIĞIN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR

Mamaklıoğlu, dişetinde görülen farklılıkların olası nedenlerine de değinerek, "Genetik veya gelişimsel bozukluklar, bakteri, virüs veya mantar kaynaklı spesifik enfeksiyonlar, immün hastalıklar, deri hastalıkları, travmatik lezyonlar veya dişeti renkleşmeleri olabilir. Bu hastalıklarda ağız boşluğu ilk etkilenen bölge olabilmektedir" dedi.

Bazı kanser türlerinde de lezyonların ağız boşluğunda veya dişetinde belirti verebildiğine dikkat çeken Mamaklıoğlu, "Lezyonların görünümleri farklılık gösterebilir, kesin teşhis için alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi gereklidir. Diş hekimleri dişetinde görülen değişikliklerin teşhisini koyma ve tedavi planını düzenleme konusunda ilk başvurulması gereken sağlık profesyonelleridir. Dişetinde normalin dışında görünüm veren lezyonların tespit edildiği durumlarda en yakın diş hekimi ziyaret edilmelidir" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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