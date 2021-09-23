Discord, YouTube entegrasyon özelliğini test ediyor

Discord, YouTube ve popüler sohbet hizmeti arasında kullanıcıların YouTube videolarını birlikte izlemelerini sağlayacak bir işbirliği olan Watch Together'ı test etmeye başladı. Discord'un aynı amaç için yaygın olarak kullanılan en popüler kullanıcı tarafından oluşturulan botlarını kapatan Google'dan sonra geldi.

Yeni özellik bugün az sayıda Discord sunucusunda ortaya çıktı, Discord'un normal ekran paylaşım özelliğine çok benziyor, ancak daha spesifik YouTube entegrasyonlarıyla çalışıyor. Orijinal videoya bağlantı arayarak veya yapıştırarak bir dizi YouTube videosunu sıraya alabilir ve çağrıdaki diğer kullanıcıların kendi videolarını eklemesine izin verebilir.

YOUTUBE VİDEOLARI SIRASINDA REKLAM GÖREBİLİRSİNİZ

Aynı işlevlerin birçoğuna sahip olan Rythm ve Groovy Discord gibi resmi olmayan botlar arasında en büyük farkı, resmi YouTube entegrasyonunun YouTube'un Discord izleme partisi sırasında reklam oynatmasına izin verecek olmasıdır. Watch Together özelliğini kullanmaya başlayacağız sırada karşınıza gelen ekranda YouTube videoları sırasında da reklam görebilirsiniz ibaresi bulunuyor. Açıklama kısmında ise bu uygulama Discord tarafından inşa edildiğini, ancak YouTube tarafından desteklendiğini belirtiyor.

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