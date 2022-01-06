Discord, PlayStation entegrasyonuna hazırlanıyor

Discord subreddit'te paylaşılan bir yazıya göre Discord'da PlayStation Network simgesi Discord uygulamasının bağlantılar bölümünde ortaya çıktı.

Sony ve Discord arasındaki otaklık hakkında bilinenler göz önüne alındığında, bu muhtemelen büyük bir sürpriz olmamalı. Mayıs 2021'de PlayStation, Discord ile ileriye dönük resmi bir ortaklık açıkladı ve o zaman iki sosyal hizmet arasındaki entegrasyonun gelecek yılın başlarında 2022'de başlayacağını belirtti.

İşler Xbox gibi çalışacak olursa, PS4 ve PS5'inizde bir Discord uygulaması ortaya çıkmak yerine PSN ve Discord hesaplarınızı birbirine bağlama seçeneği gözükecektir. Xbox konsolunuzda hangi oyunları oynadığınızı Discord profiliniz üzerinden görüntüleyebilir, etraftayken arkadaşlarınıza sinyal verebilirsiniz ve orijinal subreddit gönderisindeki yeni görüntüden, PlayStation oyuncuları için yeni özelliğin yakında geleceği görülüyor.

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