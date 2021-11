Discord, NFT ve kripto para planlarında geri adım attı

CEO Citron, Twitterdan yaptığı açıklamada bu entegrasyon için planlarının olmadığını belirtti. Entegrasyon planları hakkında söylentiler, bu haftanın başlarında Discord kullanıcılarına Nft'lerle ilgili gönderilen eski bir anketin çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıkmasıyla başladı.

Bunu Citron'un iki farklı kripto para cüzdanı uygulaması için yayınlanmamış bir entegrasyonu gösteren bir ekran görüntüsünü tweetlemişti. Bu özellikler TechCrunch'a göre şirket çapında düzenli bir hack haftasının bir parçasıydı ve aktif geliştirme aşaması değildi.

Discord, TechCrunch'a yaptığı basın açıklamasında, "Web3 teknolojisinin potansiyeli ve bu toplulukların Discord'da bir araya gelmelerinin olumlu yollar, özellikle de çevre dostu yaratıcı odaklı projeler etrafında organize edilenler konusunda heyecanlıyız… Bununla birlikte, üzerinde çalışmamız gereken bazı sorunlar oldğunun da farkındayız." Sözlerine yer verdi.

CEO Jason Citron, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Herkesin bakış açısı için teşekkürler. Bu dahili konsepti göndermek için şu anki planımız yok. Şimdilik kullanıcıları spam, dolandırıcılık ve dolandırıcılıktan korumaya odaklandık. Web3'te çok sayıda iyi ama aynı zamanda kendi ölçeğimizde çözmemiz gereken birçok sorun var."

