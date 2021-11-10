Discord, NFT entegrasyonu ile dalga geçmesi üzerine kullanıcıları sinirlendirdi

Son derece popüler topluluk sohbet uygulaması Discord'un CEO'su ve kurucusu Jason Citron'un bir Twitter gönderisine bu yılın başlarından itibaren bitmiş bir ankete göre, çeşitli kripto para birimleriyle Nft satın alan ve sahip olan kullanıcıları destekleyen özellikler yayınlamaya hazırlanıyor olabilir.

Ağustos başlarında çeşitli Discord kullanıcılarına gönderildiği bildirilen ankette, onlara NFT'lerin, DeFi ve Web3 ile aşinalıklarını sordu. NFT'leri platformuna entegre etmeyi planlayıp planlamadığı konusunda tartışmalara yol açtı.

Anketin devridaimiyle ilgisiz görünen Jason Citron, iki kripto para cüzdanı uygulaması için yayınlanmamış bir Discord entegrasyonu gösteren bir ekran görüntüsü tweetledi. Citron, Discord'u kripto para birimi ve NFT'ler için değerli bir yer olarak öneren bir makale yayınlayan başka bir kullanıcıya yanıt verdi. Citron'un resmi, Discord'un yakında kullanıcıların hesaplarını Ethereum cüzdan uygulaması MetaMask ve genel kripto para cüzdanı uygulaması WalletConnect ile bağlamasına izin vereceğini gösteriyor.

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CEO Citron'un NFT'nin geleceğine dair dalga geçmesiyle beraber kullanıcılar öfkelerini tweet atarak dile getirdi. Twitter'da CEO hakkında atılan bir tweette, "Dürüst olmak gerekirse, Discord NFT ile sizi kızdırırsa, nitro'nuzu hemen iptal edin ve diğerini seçin – nedeniniz olarak CEO'nun tweet'ini alıntılayın. Bu noktada onu değiştirecek tek şey, gelirde yüksek sesle onu hemen kamuda düşürecektir." Sözlerine yer verdi.

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