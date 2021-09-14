Discord müzik botu Rythm botu kapanmaya zorlanıyor

YouTube, Discord kullanıcılarının ses kanallarındaki YouTube videolarından ses almasına izin veren Rythm sahiplerine bir bildirdi gönderdi. Rythm'e kapatılması için bir hafta süre verilmişti.

Google Groovy'nin hizmeti değiştirerek ve ticari amaçlarla kullanarak YouTube'un hizmet koşullarını ihlal ettiğini doğruladı ve henüz bir onay almasa da, Rythm'in de aynı nedenlerle hedef alındığını doğruladı. Botların YouTube videolarını reklamsız olarak açması nedeniyle kullanıcılara para kazanmalarını engellediği ortaya çıktı.

Rythm 20 milyondan fazla Discord sunucusunda yüklü ve 560 milyondan fazla kullanıcıya erişim sağlıyor. Groovy bot ise 16 milyon sunucuda yüklüydü, ama Rythm'in kurucusu, YouTube'un platformda bulunan tüm müzik botlarını takip etmesini beklediği söyleniyor.

2016 yılında kurulan Rythm bot, 15 Eylül 2021'de saat 19:00'da çalışmayı bırakacak.

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