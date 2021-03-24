Discord, Microsoft tarafından 10 milyar dolara satın alınacak!

Tüm dünyada özellikle oyuncular tarafından kullanılan bir program olan Discord, yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor. Microsoft, popüler iletişim platformu Discord'u satın almak için 10 milyar dolar teklif etti.

Popüler oyun sohbet programı Discord'un, Microsoft tarafından 10 milyar dolar karşılığında satın alınacağı biliniyor. Yazılım ve oyun devi Microsoft'un, iletişim programlarını yükseltmek istemesi, bu alanda önemli programlardan birisi olan Discord'u seçmesiyle büyük bir adım atmış olacak. Sorun şu ki çevrimiçi oyun platformu Discord'un tek taliplisi Microsoft değil.

DISCORD BÜYÜK YATIRIMLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR

Discord, toplulukların iletişim kurmalarına ve kendi alanlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve sesli sohbet platformudur. 2015 yılında piyasaya sürülen uygulama, sunucular, sesli aramalar, görüntülü görüşmeler, mesajlaşma, ekran paylaşımları, dosyalar ve resimlerin aktarılabildiği, yaygın olarak kullanılan bir platformdur. Son birkaç yılda popüler hale gelen platformun aktif sayısı toplam 250 milyon kayıtlı kullanıcıdan oluşuyor. 2020 Aralık ayında Microsoft'un, Discord'u almak için yaptığı teklif 7 milyar dolar civarındayken, şirket yaklaşık 4 aylık bir süre zarfında 3 milyar dolar daha değer kazandı.

Anlaşma henüz bir sonuca varmasa da, 10 milyar dolar kenara atılabilecek bir miktar değil. Son birkaç yılda, milyar dolarlık anlaşmalar yaygınlaşmaya başladı. 2012'de Walt Disney Studios, 2,2 milyar dolar nakit ve 1,8 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında Star Wars haklarını satın aldı ve bu parayı sadece 6 ay içinde geri kazandı. En son yüksek profilli milyar dolarlık anlaşması ise, Bethesda ve diğer oyun gelirtirici stüdyolarının sahibi olan Zenimax Media şirketini satın alan Microsoft gerçekleştirdi.

MICROSOFT GELİŞİMİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!

Microsoft, şirketi güçlendirmek ve kullanıcıların günlük yaşamları üzerindeki etki alanını geliştirmek için LinkedIn ve Yammer gibi sosyal ağ şirketlerini bünyesine katarak büyümeye devam ediyor. Bu satın almalar, Google, Facebook ve Amazon gibi diğer büyük rakiplerine ayak uydurma amaçlı gerçekleşiyor. Pazarda devamlılığını sürdürme ve pazarı kontrol etme yarışı üzerinden değerlendirilirse, bu tür şirketlerin kolayca milyar dolarlık anlaşmalar yapması normal olarak görülebilir. Microsoft 20 yıl önce Nintendo'yu bile satın almayı çalışması buna örnek gösterilebilir.

Discord, Xbox ürünlerinde kullanılabilir durumda bulurken, kullanıcılar hesaplarını platforma bağlayabiliyor. Discord'un oyun toplulukları açısında da ne kadar popüler olduğuna bakılırsa Microsoft'un neden Discord'u satın almak istediğini anlayabiliyoruz.