Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı!

Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geçtimiz ay Bloomberg tarafından, Microsoft'un Discord'u satın almak için görüşme halinde olduğu duyurulmuştu. The Wall Street Journal kaynaklarına göre taraflar arasındaki görüşme sonlandırıldı.

The Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı. Tarafların iş birliğine varamamasının sebebi olarak Discord'un, işlerinin iyi gitmesi ve şu anda bağımsız olarak kalmaya karar kılması gösteriliyor.

The Wall Street Journal ayrıca, Discord'un ileri ki dönemde halka arz seçeneğini değerlendirebileceğini ve Microsoft ile tekrar görüşme durumunun olabileceğini belirtti.

Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı!

Microsoft'un son dönemlerde yaptığı büyük yatırımlar sektörde zirveden kopmak istemediğinin açık bir göstergesi. Sesli, görüntülü ve yazılı bir iletişim servisi olan Discord'un dünya genelinde 140 milyon civarında kullanıcısı olması, Microsoft'un satın almak istemesinde ki en önemli etken.

DISCORD NEDİR?

ABD'nin San Francisco kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Antony Blinken Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Hakan Arslan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:20:58. #1.15#

title