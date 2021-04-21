Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı!

Geçtimiz ay Bloomberg tarafından, Microsoft'un Discord'u satın almak için görüşme halinde olduğu duyurulmuştu. The Wall Street Journal kaynaklarına göre taraflar arasındaki görüşme sonlandırıldı.

The Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Discord, Microsoft ile görüşmelerini sonlandırdı. Tarafların iş birliğine varamamasının sebebi olarak Discord'un, işlerinin iyi gitmesi ve şu anda bağımsız olarak kalmaya karar kılması gösteriliyor.

The Wall Street Journal ayrıca, Discord'un ileri ki dönemde halka arz seçeneğini değerlendirebileceğini ve Microsoft ile tekrar görüşme durumunun olabileceğini belirtti.

Microsoft'un son dönemlerde yaptığı büyük yatırımlar sektörde zirveden kopmak istemediğinin açık bir göstergesi. Sesli, görüntülü ve yazılı bir iletişim servisi olan Discord'un dünya genelinde 140 milyon civarında kullanıcısı olması, Microsoft'un satın almak istemesinde ki en önemli etken.

DISCORD NEDİR?

ABD'nin San Francisco kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.