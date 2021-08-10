Discord, hediye olarak YouTube Premium kodu veriyor! YouTube Premium kod nasıl kullanılır?
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Discord, hediye olarak YouTube Premium kodu veriyor! YouTube Premium kod nasıl kullanılır?

Discord, hediye olarak YouTube Premium kodu veriyor! YouTube Premium kod nasıl kullanılır?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyuncuların iletişim için tercih ettiği Discord, Nitro abonelerine özel üç aylık YouTube Premium kodu veriyor.

Geçtiğimiz aylarda Epic Games ve Discord arasında gerçekleşen işbirliğinin ardından Epic, ücretsiz olarak kullanıcılarına üç aylık Discord Nitro vermişti. Bu kampanyadan faydalananlar hala ücretsiz nitro özelliğinden yararlanabiliyorken bunun üzerine bir güzel haber de Discord'dan geldi. Discord, Nitro abonelerine üç aylık YouTube Premium kodunun müjdesini verdi.

YOUTUBE PREMIUM KODU NASIL ALINIR?

Discord Nitro aboneliğiniz olan hesabınıza girdiğiniz zaman üst kısımda sizi bilgilendiren bir yazı zaten bulunacaktır ama o yazıyla karşılaşmazsanız aşağıdaki adımları takip ederek YouTube Premium kodunuzu alabilirsiniz.

  1. Kullanıcı ayarlarına girin.
  2. Ayarlar listesinden "Hediye Envanteri" sekmesine tıklayın.
  3. Açılan sayfada Hediyelerin bölümünde YouTube Premium Kodu Gör'e tıklayın.
  4. Karşınıza gelen kodu youtube.com/redeem sitesine girerek ücretsiz YouTube Premium aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Bu koddan, daha önce YouTube Premium, Music Premium ya da Play Music abonesi olmuş kişiler faydalanamaz. Denemek istediğinizde kodu daha önce kullandığınıza dair hata alabilirsiniz. Kodu en geç 30 Ekim 2021'e kadar almalı ve 1 Aralık'a kadar etkinleştirmelisiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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