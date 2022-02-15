Discord çöktü mü? Ne zaman düzelecek?

Discord'da yaşanan erişim problemi son yarım saat içerisinde 25 bin raporu geçerek Discord'da erişim problemi olduğu bildirildi. Discord kullanıcıları Discord'un ne zaman düzeleceği sorusuna yanıt arıyorlar.

Kullanıcıların tarafından sosyal medyada paylaşılanlar üzerine Discord'un dünya genelinde bir erişim sorunu yaşadığı bildirilmektedir. Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan da şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Çeşitli web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi platform Down Detector'de ise Discord için 25 bin adet çökme raporu bildirildi.

Discord'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesaj gönderme, oturum açma ve videolara erişme konusunda bazı sorunlarla ilgili raporları araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.