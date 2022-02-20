Disco Elysium ve Life is Strange Oyunları Dizi Oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Disco Elysium ve Life is Strange Oyunları Dizi Oluyor

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
Disco Elysium ve Life is Strange Oyunları Dizi Oluyor

Amazon Studios, Life is Strange ve Disco Elysium oyunlarının dizi uyarlanacağını duyurdu.

Popüler video oyunlarının film ve dizi uyarlamaları hayranlarının ilgisiyle bir hayli yükselişe geçmiş durumda. Hal böyle olunca film ve dizi şirketleri gözlerini oyunlara çevirdi.

The Witcher ve Uncharted uyarlamalarının ardınan yeni bir duyuru yapıldı. Amazon Studios, Life is Strange ve Disco Elysium oyunlarının dizi uyarlamasını için çalışmalara başladı.

Amazon Studios, dj2 Entertainment isimli prodüksiyon şirketi ile anlaştı.

Tekmoloji - Teknoloji

Amazon, Film, Teknoloji, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title