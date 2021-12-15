Disco Elysium Türkçe Dil Desteğine Nihayet Resmi Olarak Kavuşuyor!

Son yılların en iyi RPG oyunları arasında gösterilen Disco Elysium Türkçe dil desteğine uzun zaman sonra kavuşuyor.

2019 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan Son yılların en iyi RPG oyunları arasında gösterilen Disco Elysium çıkış yaptığı yıl hem oyuncular hem de oyun basını tarafından övgü ile karşılanmıştı. Son yılların en iyi RPG oyunları arasında gösterilen yapım türün saf bir örneği olarak kabul ediliyor. Geliştirici koltuğunda ZA/UM'un oturduğu oyun metin ağırlıklı yapısı ile öne çıkıyor ve bu yapı da beraberinde iyi bir yabancı dil bilme zorunluluğunu getiriyor. Oyunun tüm detaylarına hakim olabilmek adına iyi seviyede yabancı dil bilmek şart çünkü yapımın Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Disco Elysium Türkçe Dil Desteği 'Yine' Direkten Döndü

ZA/UM geçtiğimiz yıl düzenlediği bir anket ile oyuna hangi dil seçeneğinin eklenmesi gerektiğini oyunculara sormuş ve bu ankette Türkçe birinci çıkmıştı. Ancak geliştirici ekip Türkçe dil seçeneği yerine öncelikle Arapça ve Portekizce için kolları sıvamış, bu da Türkçe oyuncuların tepkisini çekmişti. Şimdilerde ise nihayet Türk oyuncuların beklediği müjdeli haber geldi. ZA/UM kanadından yapılan açıklama ile Disco Elysium için Türkçe dil seçeneği geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada Locpick Game Localization & Audio ekibinin oyun üzerinde çalışmaya başladığı açıklandı. Yerelleştirme stüdyosu da bu haberi doğrulamış vaziyette ancak elimizde henüz Disco Elysium için gelecek Türkçe seçeneği konusunda net bir tarih yok. Yine de konu hakkında nihayet resmi bir adım görmek epey sevindirici.

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