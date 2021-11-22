Disco Elysium Türkçe Dil Desteği 'Yine' Direkten Döndü

RPG türünün gelmiş geçmiş en iyileri arasında gösterilen Disco Elysium Türkçe dil desteği yerine Lehçe'ye kavuşuyor…

2019 yılında çıkış yapan ve kısa sürede tüm dünyada büyük bir popülerliğe erişen Disco Elysium RPG türünün tartışmasız en iyi yapımları arasında. Gelmiş geçmiş en iyi Oyunlar listelerinin çoğunda kendine yer bulan, Metacritic'ten 97 puanı kapan ve 'Must Play' (mutlaka oynanmalı) etiketine sahip olan yapım oyuncuları bir dedektif rolünde, ustalıkla yaratılmış bir dünyanın tam ortasına bırakıyor. Pek çok uzun ve ağdalı diyaloğa sahip olan Disco Elysium tam da bu yönü ile kimi zaman anlaşılması güç bir yapım haline de gelebiliyor. Bu problemin üstesinden gelmenin en iyi yolu ise oyunu elbette ki ana dilde oynamak.

Disco Elysium Türkçe Dil Desteğine Oylarınızla Sahip Olabilir!

Geçtiğimiz yıl oyunun geliştiricisi ZA/UM tarafından düzenlenen bir anket başta biz Türk oyuncular olmak üzere oyunda dili yer almayan ülkelerdeki oyuncuları epey heyecanlandırmıştı. Oyuna eklenecek bir sonraki dilin hangisi olacağına yönelik düzenlenen ankette Türkçe açık ara farkla birinci çıkmış, onu ise Arapça ve Lehçe takip etmişti. Türk oyuncular neredeyse 2 yıldır oyuna Türkçe dil desteği gelmesini beklerken ZA/UM Lehçe dilini Disco Elysium'a eklemeye hazırlanıyor.

Oyunu Türkçe dil desteği geleceği beklentisi ile almış olan yada ankette birinci çıkan dili yapımda görmek isteyen Türk oyuncular ise konuya ilişkin hayal kırıklıklarını sosyal medya ve forumlarda dile getiriyorlar. Diliyoruz ki bir gün Disco Elysium yapılan resmi anketten birinci çıkan Türkçe dil desteği ile de oyuncuların karşısına söz verildiği gibi çıkar.

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