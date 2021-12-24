Disco Elysium The Final Cut Switch Fiziksel Sürümü Mart'ta Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğine sahip olacağını öğrendiğimiz Disco Elysium The Final Cut, Switch için Mart'ta fiziksel sürüm ile çıkış yapacak.

Disco Elysium son yılların en başarılı bağımsız yapımlarından birisi. Çıkış yaptığı 2019 yılında gerek oyunculardan gerekse de basından bolca övgü alan oyun, Final Cut sürümüyle tekrar gündemde. 2019'da çıkış yapan oyunun cilalanmış ve iyileştirilmiş hali olan The Final Cut ile beraber artık oyundaki 300'e yakın karakterin de seslendirmesi olacak. Oyunun geliştiricisi ZA/UM daha önce The Final Cut ile ilgili yaptığı açıklamada bunun "en başından beri hayalini kurdukları Disco Elysium" olduğunu söylemişti.

Şu anda zaten PlayStation, Xbox, Switch ve PC'de dijital olarak satın alınabilen Disco Elysium The Final Cut, Switch için fiziksel bir sürüme de sahip olacak. Önümüzdeki aylarda çıkış yapacak olan 40 dolar değerindeki bu kutulu versiyon, 18×24 boyutunda bir postere ve ayrıca 190 sayfalık dijital bir kitaba da sahip olacak. Oyunun dijital versiyonunun da 40 dolar olduğunu düşünürsek, bu fiyatlandırmanın bir hayli karlı olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel sürüme aynı parayı vererek hem postere hem de dijital kitaba sahip olabileceksiniz.

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Fiziksel sürümün çıkış tarihi ise 15 Mart 2022, yani oyuncuların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Eğer oyunun büyük bir hayranıysanız ve daha özel şeyler arıyorsanız 250 dolarlık Collector's Edition'a da göz atabilirsiniz. İçinde bir haritayla, ufak bir heykelle ve çok daha fazla ürünle gelen bu sürüm ayrıca PlayStation ve Xbox için de mevcut. Bu sürümün dağıtılması ise 2022'nin ikinci çeyreğinde başlayacak.

Oyunla ilgili bir başka güzel haber de geçtiğimiz günlerde geldi: Disco Elysium sonunda Türkçe dil desteğine sahip olacak. Oyunun daha önce de Türkçeye çevrilmesi ile ilgili haberler olmuş fakat hepsi sonuçsuz kalmıştı. Fakat son gelen haberler le beraber oyunun Türkçe dil desteği kesinleşmiş oldu. Dil desteğinin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

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