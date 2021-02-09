Dişçiler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dişçiler çalışıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dişçiler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dişçiler çalışıyor mu?

09.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:50
Dişçiler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dişçiler çalışıyor mu?

Dişçiler açık mı ve çalışıyor mu soruları, tedavi süreci için randevu almak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs dolayısıyla pandemi sürecinin devam etmesi ve bazı kurum, kuruluşların kapanma kararı alması, dişçiler açık mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, dişçiler açık mı ve çalışıyor mu?

Dişçiler açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, pandemi sürecinde dişçiler açık mı ve hizmet vermeye devam ediyor mu? İşte, randevu almak isteyen ve tedavi sürecini başlatmak isteyen vatandaşların araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

DİŞÇİLER AÇIK MI?

Pandeminin ilk evresinde bir dönem kapalı kalan dişçiler, şu an belirli önlemler ile randevu almaya devam ediyor. Ancak, Ateş, Öksürük, Boğaz Ağrısı, İshal, Halsizlik, Koku Alamama gibi semptomlar gösteren hastaların tedavi süreci kabul edilmeyip en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Dişçiler, hasta kabulünde alınan tedbirler dolayısıyla şu aşamaları dikkate almak zorunda olacak;

  • Oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek.
  • Gereksiz eşya dergi, vs. bulunmayacak.
  • Salonun fiziksel yapısına uygun sayıda hasta alınacak.
  • Hasta, randevu saatinden en erken 5 dakika önce kliniğe gelecek. Zorunlu durumlar hariç yanında refakatçi, çanta/poşet bulundurmayacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dişçiler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dişçiler çalışıyor mu?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:00:03. #1.14#
title