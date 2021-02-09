Dişçiler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında dişçiler çalışıyor mu?

Dişçiler açık mı ve çalışıyor mu soruları, tedavi süreci için randevu almak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs dolayısıyla pandemi sürecinin devam etmesi ve bazı kurum, kuruluşların kapanma kararı alması, dişçiler açık mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, dişçiler açık mı ve çalışıyor mu?

Dişçiler açık mı ve çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, pandemi sürecinde dişçiler açık mı ve hizmet vermeye devam ediyor mu? İşte, randevu almak isteyen ve tedavi sürecini başlatmak isteyen vatandaşların araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

DİŞÇİLER AÇIK MI?

Pandeminin ilk evresinde bir dönem kapalı kalan dişçiler, şu an belirli önlemler ile randevu almaya devam ediyor. Ancak, Ateş, Öksürük, Boğaz Ağrısı, İshal, Halsizlik, Koku Alamama gibi semptomlar gösteren hastaların tedavi süreci kabul edilmeyip en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Dişçiler, hasta kabulünde alınan tedbirler dolayısıyla şu aşamaları dikkate almak zorunda olacak;