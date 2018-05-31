Dişini Çektirmek İçin Gittiği Klinikte Hepatit B Virüsü Kaptı

Mersin'de, diş çektirdiği klinikten hepatit B virüsü kaptığı iddiasıyla hukuki mücadele başlatan 35 yaşındaki Hüseyin Çakmak, 4 yıllık yargı sürecinin ardından 11 bin 60 liralık tazminat kazandı.

DİŞ ÇEKTİRMEK İÇİN GİTTİĞİ KLİNİKTE HEPATİT B VİRÜSÜ KAPTI

Kentte müteahhitlik yapan evli ve iki çocuk babası Çakmak'ın, 2014 yılında gittiği özel diş kliniğinde hepatit B virüsü kaptığı gerekçesiyle diş doktoru ve klinik aleyhinde açtığı dava sonuçlandı.

11 BİN 60 LİRA TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mersin 2. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim, müştekinin tazminat taleplerini kısmen haklı bularak, bin 200 lira maddi, 7 bin 500 lira manevi tazminata hükmetti, müştekiye yasal faizleriyle birlikte 11 bin 60 lira ödenmesine karar verdi.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

Süreci AA muhabirine değerlendiren Çakmak, merkez Yenişehir ilçesindeki klinikte diş çektirdikten bir süre sonra eklem ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye gittiğini anlattı.

HEPATİT B TEŞHİSİ KOYULDU

Çakmak, hastanedeki tetkiklerde hepatit B virüsü kaptığının teşhis edildiğini ifade ederek, "Dokturum 'Son zamanlarda hiç anestezi operasyonu oldun mu ya da dişçi gibi yerlere gittin mi?' diye sordu. Diş çektirdiğimi söyledim. Virüsün kuluçka süresine bakıldığında kliniğe gittiğim günle örtüştü." dedi.

"DEZENFEKTE EDİLMEYEN ALETLER NEDEN OLDU"

Virüsün, dezenfekte edilmeyen dişçi aletleri nedeniyle bulaştığını düşünerek yargı yoluna başvurduğunu ifade eden Çakmak, iddiaları reddeden kliniğin başta tedavi masraflarını karşılamayı teklif ettiğini ancak daha sonra bunu kabul etmediğini iddia etti.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ DEĞİL"

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlarda kliniğin hatalı olduğunun tescillendiğini savunan Çakmak, "4 yıllık bir süreçte haklı olduğumuz kanıtlandı, mahkemeyi kazandık. Lakin bin 200 lira maddi 7 bin 500 lira manevi tazminat gibi komik bir rakam verildi. Ben 150 bin manevi, 50 bin lira maddi tazminat davası açmıştım. Asıl amacımız hastanenin cezalandırılmasıydı. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Allah'a çok şükür paraya ihtiyacımız yok, müteahhit firmayız. Ben hastanenin ağır şekilde cezalandırılmasını istiyordum. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bir hastanenin veya doktorun dezenfekte etmediği alet insan hayatına mal olmamalı." diye konuştu.

"KLİNİĞİN KAPATILMASI İÇİN YARGI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİM"

Tazminatın, yasal faizlerle birlikte 11 bin 60 lirayı bulduğunu kaydeden Çakmak, hak ettiği tazminatı almak ve kliniğin faaliyetlerinin durdurulması için önce istinaf mahkemesine, olumsuz sonuç alması durumunda da Yargıtay'a ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurarak yargı mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

"EŞİM BAŞKA YERDEN BULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜP BANA KÜSMÜŞTÜ"

Süreçte, eşiyle ilişkisinin zedelendiğini belirten Çakmak, "Olayı ilk öğrendiğimde ailem şok olmuştu. Çocuklarımı ve eşimi evden gönderip, tek başıma kaldım. Doktorun önerisi üzerine tüm havlu, bıçak gibi kişisel aletlerimi ayırdım. İlaç tedavisine başlandı. O süreçte eşimin tepkisi çok kötü oldu. Önce şok olmuştu, sonra da başka yerlerden bulaştığını düşünerek benle küstü ve konuşmadı. Açıklanan kararla birlikte eşimin de aklındaki soru işaretleri bitti. Haklı olduğumu gördü, bana inandı." ifadesini kullandı.

Çakmak, 4 yıldır çeşitli eklem ağrıları çektiğini ve yürümekte zorlandığını anlatarak, ölene kadar taşıyıcı olarak kalmaktan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

DİŞ ÇEKTİRDİĞİ KLİNİK İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Mersin'de evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çakmak, diş çektirdiği klinikten hepatit B virüsü kaptığı iddiasıyla hukuki mücadele başlatmış, konuyla ilgili AA muhabirinin ulaştığı klinik yetkilisi, iddiaları reddetmiş, kliniğin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce denetlendiğini, müştekinin kurumu zedelemeye çalıştığını savunmuştu.