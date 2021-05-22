Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
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Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı

Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenler, görenleri şaşkına çevirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenler, görenleri şaşkına çevirdi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de esen rüzgarla birlikte kavak ağaçlarından düşen ve etrafı beyaza bürüyen polenler görenler şaşırttı. Polenler yüzünden evlerinin camlarını açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulmalarını istediler.

Bahçeyi beyaza bürünen polenleri kar sanan Nihat Düzen, "Evdeydim, balkona çıkacaktım. Dışarıya baktığımda bahçenin bir kısmı beyaza bürünmüş durumdaydı. Meğerki ağaçlardan sökülen polenlermiş. Özellikle rüzgarlı havada polenlerin dağılması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Polenlerin yoğunluğu yüzünden balkonlara çıkamadığımız gibi camları da açamıyoruz. Yetkililerden biran önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. Artık korona virüsün yanında polenler için de maske takıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı
Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışarıyı beyaza bürüyen polenler görenleri şaşırttı - Haberler
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