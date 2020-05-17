Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı Şişli'de izin saatinin değiştiğini bilmeyen adam 1 saat erken dışarıya çıktı Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün saat 12.00'de 6 saatliğine dışarıya çıkma izin verilmişti.

Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı

Şişli'de izin saatinin değiştiğini bilmeyen adam 1 saat erken dışarıya çıktı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün saat 12.00'de 6 saatliğine dışarıya çıkma izin verilmişti. Şişli Fulya'da izin saatinin değiştiğini bilmeyerek dışarıya çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Aslan, "Vallahi bilmiyordum, park gittim baktım kimse yok geri döndüm" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugünde saat 11.00'de başlayarak 4 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verilmişti. Ancak bu saat ve aralık geçtiğimiz günlerde değiştirilerek saat 12.00'a alınmış ve aralık ise 6 saat olarak uzatılmıştı. Bu kapsamda Şişli Fulya'da evinden çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıkarak parka gitti. Parkta bir süre dolanan Aslan kimseyi bulamayınca kaldırımdan evine doğru yürümeye başladı.

"11.00'de çıktım, 12.00'de çıkıldığını bilmiyordum"

O esnada konuşan Ahmet Aslan, "Çok zor evde sıkıldık. Şöyle bir hava alalım dedik, buralarda oturuyorum. 2 aydır evdeyim, 75 yaşındayım. 11.00'de çıktım. 12.00'de çıkıldığını bilmiyordum. Şimdi gittim baktım kimse yok geri döndüm" dedi.

Kaynak: İHA