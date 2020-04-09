Dışarıdan kahvehane içeriden kumarhane
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Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa

Dışarıdan kahvehane içeriden kumarhane

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan kahvehaneyi kumarhaneye çeviren 5 kişiye jandarma tarafından 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

09.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:32
Dışarıdan kahvehane içeriden kumarhane

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan kahvehaneyi kumarhaneye çeviren 5 kişiye jandarma tarafından 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Edremit İskele Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Korana virüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Yapılan kontrolde içeride 5 şahsın iskambil kağıdı diye tabir edilen kağıtlar ve pullar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan H.K., A.T., S.K., İ.E. ve S.Ö. isimli şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek" ve "Kumar Oynamak" fiillerinden toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla kahvehane işletmecisi H.Y. isimli şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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