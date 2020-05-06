Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?
06.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:12

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, dışarıdan evimize gelen paketlerin hijyenini nasıl sağlamamız gerektiğini açıkladı.

Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır?

Akıllardaki bir diğer soruysa, dışarıdan gelen paketli ürünlerin hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğidir. Her ne kadar koronavirüs; açık havada ve çeşitli yüzeylerde uzun süre canlı kalamıyorsa da (virüsler ancak ve sadece canlı bir hücre içine yaşayabilirler) önlem almak yerinde olur. Bu sorunun yanıtı içinde, genel dezenfeksiyon kuralları bulunmalıdır. Dışardan gelen paketlerin en dış kısmı, özenle çıkarılır çıkarılmaz en yakın çöp kutusuna atılmalıdır. Eğer eldiven kullanılarak bu ambalaj çıkarılmışsa eldiven sıyrılıp çöpe atılmalı, eldivensiz çıkarılmışsa bu işlemden hemen sonra eller sabunla yıkanmalıdır. İkinci aşamada paketin iç kısımlarını, her katına ayrı özen göstererek çıkarmalı, atılacak özellik taşımıyorsa dezenfekte edilmelidir. Sonunda, gönderilen obje de mümkünse açık havada sekiz saat kadar bırakılmalıdır. Eğer dezenfektandan zarar görmeyecek vasıfta bir ürün ise dezenfekte edilerek hemen kullanılabilir.

Eve giren eşyalar nasıl dezenfekte edilmelidir?

Eve çeşitli eşyaların girişinde güncel olarak, büyük panik yaratan bu virüse karşı önlem almak gerekecektir. Bilindiği gibi virüse henüz yeni bulaşmış eşyalar, büyük risk taşıyabilirler. Evinize giren bir eşya; bulaşma olasılığı yüksek bir ortamda uzun süre kalmış olabilir veya enfekte kişilerin temasına özellikle, taşıma sırasında maruz kalabilir.

Koronavirüs sabun ve alkole karşı dayanıksız!

Dezenfektanlar, bir mikroorganizmanın hücre duvarını tahrip ederek onları ortadan kaldırır. Koronavirüs de lipid yapısında bir zarfa sahip olduğu için; sabun ve alkole karşı çok dayanıksızdır. Bu sebepten, bu bazdaki temizleyiciler tercih edilmelidir. Mükemmel bir dezenfektan; insana zarar vermeden, zararlı mikroorganizmaları etkileyerek ortadan kaldıracak özelliğe sahip olmalıdır. Kimyasal reaksiyonların oluşma riskine karşı farklı dezenfektanlar, birbirine karıştırılmadan kullanılmalıdır. Kimyasallar olmadan da, eve giren yeni bir eşyayı temizlemek mümkündür. Esasen sabun koronavirüse oldukça etkilidir, ancak çamaşır suyu 1/10 veya 1/100 sulandırılmak suretiyle, sirke ise 1/2 sulandırılarak; bu virüs ile bulaşma olasılığına karşı, eşyaların temizliğinde özellikle düzgün yüzeylerde kullanılabilir. Alkol de, uygun bir dezenfektandır. Mutlak (Yüzde 96) alkol gerekli değildir, yüzde 70 alkol yeterli olmaktadır. Eve giren eşyalarda görünür fazla kirlilik varsa; önce deterjanla temizlemek, sonra alkol bazlı dezenfektanı kullanmak daha etkili olacaktır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Mayıs Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dışarıdan Eve Giren Ürünlerin Hijyeni Nasıl Sağlanmalı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:54:53. #1.14#
title