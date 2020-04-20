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Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Dışarı çıkmamaları gerekirken bisiklet çalarken yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları yasak olan 14 yaşlarındaki iki çocuk, çaldıkları bisiklet ve ayakkabılar ile kaçarken yakalandı.

20.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:17
Dışarı çıkmamaları gerekirken bisiklet çalarken yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları yasak olan 14 yaşlarındaki iki çocuk, çaldıkları bisiklet ve ayakkabılar ile kaçarken yakalandı. İdari para cezası uygulanan şahıslar yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldı.

18 Nisan Cumartesi günü rutin devriye görevini yapmakta olan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerinde bulundukları sırada iki kişinin 2 adet bisikleti ve bisikletlere asılı halde bulunan bir poşet içinde ayakkabılar ile ilerlediklerini gördü. Durumların şüphelendikleri kişileri durduran ekipler, şahısların daha öncede poliste kayıtları olan 14 yaşındaki S.G. ve İ.O olduklarını tespit etti. Çocuklar, ifadelerinde bisiklet ve ayakkabıları İspat Sokak üzerinde bulunan bir ikametten çaldıklarını kabul etmelerinin ardından şahıslar hakkında açıktan hırsızlık suçundan tahkikata başlandı.

2 bisiklet ve 6 ayakkabının sahiplerine teslim edilmesi ve şüphelilerin ailelerine teslim edilmesi talimatını alan ekipler, S.G ve İ.O. isimli şahısların yaşlarının küçük olmasından ve yasağa uymamalarından dolayı hıfzıssıhha 282. maddeden de idari işlem uyguladı.

Şahıslar Keşan Polis Merkezi Amirliği'nden serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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