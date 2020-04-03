Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi Sakarya'da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.

Sakarya'da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri engelli ve evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken bir vatandaşımızın odunlarını keserek soba için hazır hale getirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Engelli ve evinin dışına çıkamayan vatandaşımızın evinin önündeki kesilmiş ağaçlar, ekiplerimiz tarafından sobaya sığacak şekilde doğranarak kullanıma hazır hale getirildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, hizmetin aksamaması için 24 saat Korona virüs kapsamında tüm çalışmalar devam ediyor" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA