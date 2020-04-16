Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi - Haberler
Sivas Belediyesi, İstanbul, Sivas, Güncel

Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi

SİVAS Belediyesi, İstanbul'da yaşayan kızının isteği üzerine sokağa çıkma yasağı bulunan Dürdane Özçakır'ın (65) doğum gününü kutladı.

16.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:58
Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi

SİVAS Belediyesi, İstanbul'da yaşayan kızının isteği üzerine sokağa çıkma yasağı bulunan Dürdane Özçakır'ın (65) doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan ve annesi Dürdane Özçakır'ın doğum gününde yanında olamayan Deniz Karaca, Sivas Belediyesi'ne ulaştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstanbul'dan Sivas'a yolculuk yapamayan Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile iletişime geçerek annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Kendisine gelen talebe duyarsız kalmayan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti.

Başkan Yardımcısı Duman'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dürdane Özçakır, çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. Duman, Özçakır çifti ile kızları Deniz Karaca'yı cep telefonundan görüntülü olarak görüştürdü.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine 'Evde kal' çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Fenerbahçe'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırladığı yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırladığı yardım kolileri sahiplerine...
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta şiddet yasası için vekillere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta şiddet yasası için vekillere teşekkür etti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Saruhan Oluç Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu Yıldız Tilbe
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Dışarı çıkma yasağı olan kadına, belediyeden doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 18:42:17. #1.14#
title