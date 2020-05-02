Dışarı çıkan kardeşlere para cezası

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, gezmeye çıkan Tolga G. (26) ve Ufuk G. (25) kardeşlere 6 bin 372 TL ceza uygulandı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, gezmeye çıkan Tolga G. (26) ve Ufuk G. (25) kardeşlere 6 bin 372 TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinden belediye kavşağına doğru yürüyen iki kardeş, polis ekipleri tarafından durduruldu. Teyzelerinin evinde olduklarını ve evlerine gittiklerini iddia eden Tolga G. ve kardeşi Ufuk G.'ye toplam 6 bin 372 TL para cezası kesildi. Bu duruma tepki gösteren Ufuk G., "Zaten birkaç tane cezam var, bunu da yazın" dedi.

Kaynak: DHA