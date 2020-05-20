Dışarı çıkan çocuklara dondurma sürprizi
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Dışarı çıkan çocuklara dondurma sürprizi

Bilecik Belediyesi tarafından 1 hafta sonra yeniden parklara koşan çocuklara çizgi film maskotlar eşliğinde dondurma ikramı yapıldı.

Dışarı çıkan çocuklara dondurma sürprizi
20.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:04

Bilecik Belediyesi tarafından 1 hafta sonra yeniden parklara koşan çocuklara çizgi film maskotlar eşliğinde dondurma ikramı yapıldı.

Bilecik'te korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, ikinci kez dışarıya çıkarak gönüllülerince eğlendi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çocuklara bir sürpriz yaparak, dondurma dağıttırdı. Çizgi film maskotlar dondurucu takılmış bisikletle park, park gezerek hem çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler, hem de çocuklara dondurma ikram ettiler. Veliler ve çocuklar da gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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