DIŞARI ÇIKAN 65 YAŞ ÜSTÜNÜN BULDUĞU KAPLUMBAĞA DOĞAL ORTAMA BIRAKILDI KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında evlerinden haftada 1 gün belirli saatte çıkmalarına izin verilen yaşlılardan biri Esenyurt'ta bir kaplumbağa buldu.

KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında evlerinden haftada 1 gün belirli saatte çıkmalarına izin verilen yaşlılardan biri Esenyurt'ta bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağa, zabıta görevlileri tarafından alınarak doğal ortama bırakıldı.

Günler sonra ilk kez geçen hafta dışarı çıkabilen 765 yaş ve üstü vatandalar, bugün de Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'na akın etti. Meydanda yürüyüş yapan yaşlılardan biri yorulunca oturunca hemen yanındaki yeşillik alanda bir hareket gördü. Bunu inceleyen kişi, yaprakların arasında bir kaplumbağa olduğunu gördü. Kim tarafından meydana getirildiği veya buraya neden bırakıldığı bilinmeyen kaplumbağa ile ilgilenen kişiyi gören Esenyurt Belediye Zabıta memurları da hayvanı alarak götürdükleri yerde doğal ortama bıraktı.

Kaynak: DHA